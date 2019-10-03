Подрядчики Google обманом собирали биометрические данные

Подрядчики американской компании Google обманов собирали биометрические данные студентов и бездомных в США. Они предлагали им сыграть в "селфи-игру" и получить сертификат на 5 долларов в Starbucks. Полученные данные были использованы для улучшения системы распознавания лиц в Pixel 4.

Об этом сообщило издание The New York Daily News со ссылкой на источники, близкие в проекту. Несколько подрядчиков, которые непосредственно занимались сбором данные на улицах Лос-Анджелеса, рассказали журналистам, что их наняло агентство Randstad. Сотрудники агентства просили не упоминать о том, что во время "селфи-игры" происходит сбор биометрических данных, а также о том, что сбор данных осуществляется для компании Google.

В Google якобы обратили внимание агентства на то, чтобы они сделали больше снимков темнокожих людей, чтобы телефоны Pixel 4 лучше взаимодействовали с темнокожими пользователями.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Сбербанк начал сбор биометрических данных клиентов.

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