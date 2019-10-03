ФБР в Facebook предлагало россиянам помогать спецслужбам США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало рекламу в Facebook на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.

В социальной сети было опубликовано три таких объявления. Каждое сопровождалось картинкой с надписью на русском языке. На одной из них был изображен переходящий мост человек, а подпись гласила: "Время наводить мосты". На другой - шахматная доска с надписью "Не пора ли сделать свой ход?". Третья картинка изображала выпускницу вуза с родителями и подписью: "Ради вашего будушего ради будушего, вашй семъи!" (орфография и пунктуация сохранены).

Объявления перенаправляли пользователя на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где были описаны подробности работы контрразведки, а также указан адрес.

"Мы получаем наиболее эффективные разведданные для борьбы с угрозой из информации, полученной от общественности. Если у Вас есть информация, которая поможет ФБР выполнить свою задачу, пожалуйста, посетите наш офис лично", - указывается в сообщении ведомства.