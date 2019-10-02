Литва призналась в намерении ориентировать соседнюю Белоруссию на Запад

Действующий премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис высказался за диалог с соседней Белоруссией.

Об этом премьер постсоветской республики заявил в ходе трансляции на официальной странице правительства в Facebook.

Саулюс Сквернялис также отметил, что Литва намерена переориентировать Белоруссию на западную демократию. Нельзя допустить, заявил литовский премьер-министр, чтобы Белоруссия стала "союзным государством" с Российской Федерацией или же "филиалом" России.

Литва, подчеркнул Сквернялис, не желает сближения Белоруссии и России, а хочет видеть Минск "демократически дружественным".

Отметим, что в мае текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что демократии в его стране не меньше, чем в США и Европе или же в Российской Федерации. Примечательно, что Запад неоднократно называл Лукашенко "последним диктатором Европы".

Ранее Литва угрожала созданием международной коалиции против строящейся в Гродненской области Белоруссии АЭС.

Читайте также:

Литва использует антидроны на границах с Россией и Белоруссией.