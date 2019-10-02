Фирмы Коломойского возродили импорт электроэнергии из России на Украину

Украина возобновила импорт электроэнергии из Российской Федерации.

Об этом, ссылаясь на пресс-службу оператора энергосистемы постсоветской республики "Укрэнерго", сообщают украинские средства массовой информации.

На публикации обратило внимание агентство новостей ТАСС.

В компании сообщили, что вчера, 1 октября, стартовал импорт электроэнергии из России. Примечательно, что в "Укрэнерго" не отметили, кто и на каких условиях импортирует электроэнергию.

Издание "Страна.ua" же заявляет, что поставками электроэнергии из России на Украину занимается компания "Юнайтед Энерджи", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Отметим, что поставки российской электроэнергии в Незалежную стали возможны благодаря принятым в сентябре текущего года Верховной радой Украины поправкам в законодательство. Изменения фактически разрешили импорт электроэнергии из Белоруссии и России на договорной основе.

Игоря Коломойского, напомним, считают одним из самых влиятельных олигархов Украины. И экс-президент постсоветской республики Петр Порошенко, и ряд средств массовой информации называли действующего президента страны Владимира Зеленского не только "человеком Коломойского", но даже его ставленником и "марионеткой".

Ранее Игорь Коломойский рассказал, что морально поддерживает Владимира Зеленского.

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