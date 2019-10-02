Глава Филиппин попросил у РФ денег на развитие транспорта республики

Действующий президент Филиппин Родриго Дутерте предложил Российской Федерации инвестировать в сферу транспорта республики.

Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Напомним, что Родриго Дутерте находится в России с официальным визитом по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина.

Россия и Филиппины, отметил Дутерте в ходе встречи с Медведев, достигли существенного прогресса в развитии партнерства в сфере обороны. Необходимо, подчеркнул глава Филиппин, развивать сотрудничество и в таких областях, как торговля, инвестиции, оборона, энергетика, наука и технологии.

Наибольший потенциал, уверен Родриго Дутерте, у двух государств наблюдается в сфере торговли. Но сотрудничество в этой сфере могло бы развиваться быстрее, отметил президент Филиппин.

Чтобы добиться прогресса, Дутерте предложил Российской Федерации "вкладывать инвестиции в сферу транспорта".

Ранее сообщалось, что Россия потратит 1 миллиард долларов на модернизацию железных дорог заокеанской Кубы.

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