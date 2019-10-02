Путин посчитал, что либеральная модель "приелась" миру

Либеральная модель "приелась" даже в тех странах, где она широко распространена. Навязывание этой модели встречает все более растущее сопротивление в мире. Об этом сказал президент России Владимир Путин, разъясняя свое отношение к либерализму.

По словам президента, его июньское интервью Financial Times неправильно интерпретировали. Он не говорил о "смерти" идеи либерализма, а указал на то, что подобная модель не имеет права на доминирование и не имеет права считать, что она единственно верная в мире.

Российский лидер заметил, что миграционный кризис стал результатом работы либеральной модели, которая не дает возможность прекратить приток мигрантов в европейские страны.

"Давайте лучше деньги вложите в развивающиеся экономики, прекратите воспроизводить там нищету, давайте прекратим в рамках ВТО субсидировать сельское хозяйство западных стран, откроем свои рынки для развивающихся государств", - заключил Путин.