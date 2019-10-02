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Источник Правда.Ру

Россия закрыла задолженности перед бюджетом Совета Европы

Мир » Европа print

Россия погасила свои долги перед бюджетом Совета Европы, выплатив взносы за годы неучастия своей делегации в работе Парламентской ассамблеи. Такое заявление сделала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

"Вначале мы были очень обеспокоены тем, что происходит в области финансирования в связи с неуплатой в течение трех лет взносов одной из крупнейших стран в бюджет. Сегодня все трехлетние отставания и задолженности выплачены. И в соответствии с нашей договоренностью мы добились исполнения этого обязательства по взносам", - сказала она. 

В начале сентября Совет Европы получил выплаты России по задолженности перед организацией за 2017 и 2018 годы в объеме 97%. На тот момент сторонам оставалось решить некоторые технические моменты.

В августе премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга по взносам в Совет Европы за 2017-2018 годы.

Темы долги россия выплаты совет европы мария пейчинович-бурич
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