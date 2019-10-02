Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин набросал на простом листе некий совместный план действий России и Армении.
Представители средств массовой информации поделились любопытными снимками и видеозаписью в социальных сетях, пишет "Царьград".
Вчера в Ереване, столице Армении, проходило заседание Высшего Евразийского экономического совета.
Во время заседания Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян сидели за одном столом. Внезапно оба оказались в центре внимание фото- и видеокамер. Глава России что-то быстро начал чертить на листке бумаги, а Пашинян принялся внимательно его слушать.
Видеозапись была опубликована в официальном микроблоге кремлевского пула в Twitter с подписью: "У России и Армении, кажется, есть план".
Никол Пашинян на своей странице в Facebook написал, что главы России, Кыргызстана, Казахстана, Ирана, Молдавии и Армении "приняли важное решение" в рамках прошедшего заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон случайно показал в телекамеры свой личный блокнот с записями и выдал тем самым планы Вашингтона в отношении многострадальной Венесуэлы.
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