Президент Украины подшутил над своим пресс-секретарем

Президент Украины Владимир Зеленский подшутил над своим пресс-секретарем Юлией Мендель во время брифинга по итогам встречи контактной группы по Донбассу в Минске.

Пресс-секретарь вышла к журналистам и поблагодарила их оперативность. Затем она передала слова украинскому президенту. "Спасибо. Вы никого не толкали сегодня?", - в шутку поинтересовался Зеленский.

В субботу, 26 сентября, пресс-секретарь грубо оттолкнула журналиста одного из украинских телеканалов, который попытался задать вопросу Зеленскому. Инцидент был запечатлен на видео. Национальный совет журналистов Украины обвинил Мендель в в некорректном поведении при общении со СМИ и потребовал извинений. Глава Союза подчеркнул, что чиновница неоднократно пыталась препятствовать профессиональной деятельности журналистов. Позднее пресс-секретарь пояснила, что она действовала так ради безопасности президента.