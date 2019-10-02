В Британии восхитились бойцами спецназа ФСИН России

Бойцы спецназа ФСИН России в Мордовии сдают экзамен на краповый берет "на грани человеческих возможностей".

Об этом пишет британское издание The Daily Mail.

На публикацию обратила внимание "Российская газета".

Автор материала назвал процесс сдачи экзамена на краповый берет "кровожадными испытаниями на выносливость". Начинается все с восьмикилометрового марш-броска по пересеченной местности. Затем, пишет журналист, бойцы спецназа преодолевают болото под градом пуль.

Отметим, что обстрел, конечно, условный, но автор материала об этом почему-то не пишет.

По словам журналиста, рядом с бойцами бежит "группа психологического воздействия", которая кидает в них грязь и "осыпает оскорблениями".

После всего этого, поражен представитель The Daily Mail, бойцам нужно продемонстрировать навыки владения огнестрельным оружием.

Но и это еще не все, пишет журналист. После стрельб бойцам необходимо сразиться в поединке длительностью четыре раунда, который обязательно нужно выстоять, поясняет автор материала.

Комментарии под статьей весьма красноречивы. Пользователь сети интернет под ником Pax Orbis, например, пишет: "Не пытайтесь захватить Россию!".

Комментатор под ником Wchenchou соглашается с ним: "Русские сильны".

Пользователь сети интернет под ником Galahad считает, что "русские тюремные охранники сильнее, чем половина армии Евросоюза".

Ранее сообщалось, что большинство жителей государств Европы не готовы отдать жизнь для защиты своей родины.

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