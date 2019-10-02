Конгресс и Госдеп США одобрили продажу Украине комплексов Javelin

Государственный департамент и конгресс США предварительно одобрили продажу Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Стоимость сделки составляет 30 миллионов долларов.

Как уточняет агентство Bloomberg со ссылкой на слова помощников конгрессменов, окончательное одобрение на продажу ожидается в ближайшем времени. Для этого требуется согласие представителей Республиканской и Демократической партий.

Ранее появилась информация о намерении Вашингтона предоставить Киеву более 250 миллионов долларов на укрепление украинских вооруженных сил. Средства будут выделены в рамках двустороннего сотрудничества в области безопасности. Украина получит снайперские винтовки, гранатометы, радары, а также средства ночного видения и медикаменты.

В минувшем году США выделили Украине 200 миллионов долларов на подготовку военнослужащих и закупку военной техники. Американцы передали Киеву 37 комплексов Javelin и 210 ракет к ним.