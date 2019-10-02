Экс-стратег Пентагона призвал Вашингтон перестать недооценивать Россию

США не только утратят превосходство на международной арене, но и могут прекратить свое существование, если Вашингтон не осознает, что Россия "является самой большой опасностью для национальной безопасности" страны. Об этом в авторской статье для издания Washington Times написал экс-стратег Пентагона Терри Томпсон.

По его словам, американское руководство не считает угрозу войны реальной. В Белом доме уверены, что Москва "не посмеет бросить вызов Америке". Однако за последние два года вероятность ядерной войны между Россией и США резко увеличилась. Такие данные были получены в ходе исследований ученых из Принстонского университета. Потенциальными жертвами конфликта могут стать более 30 миллионов граждан США, подчеркивает эксперт.

Автор добавляет, что обороноспособность России значительно повысилась, поэтому страна уже не представляет собой "раздробленное образование, которым она была после развала Советского Союза". В связи с этим Вашингтон не должен недооценивать "реальность российской угрозы".

Бывший стратег Пентагона советуют властям США проанализировать уязвимости в своих вооруженных силах, чтобы Россия не смогла ими воспользоваться.