В Нидерландах потребовали расследовать роль Украины в катастрофе МН17

Депутаты нижней палаты парламента Нидерландов обратились в правительство страны с требованием расследовать причастность Украины к гибели над Донбассом лайнера Boeing, выполнявшего рейс MH17.

В документе, опубликованном на сайте парламента, заявляется о необходимости внести ясность в вопрос закрытия воздушного пространства над и вокруг восточной Украины в момент катастрофы. Депутаты потребовал от правительства рассмотреть варианты для проведения "дальнейшего изучения фактов и доложить о результатах".

В свою очередь министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок не стал возражать против рассмотрения возможности дополнительного расследования. При этом он напомнил, что правительство не видит оснований для проведения такой процедуры. Министр также указал на сложности с изучением фактов, поскольку в этом вопросе необходимо сотрудничать с Россией.

Ранее Международная следственная группа подвела итоги расследования гибели рейса MH17. Эксперты подозревают в катастрофе троих россиян и одного украинцы. По версии группы, лайнер сбила ракета "земля-воздух", запущенная из установки "Бук".