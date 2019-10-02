NYT: Трамп предлагал стрелять по ногам нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп во время встречи со своими советниками в марте предлагал стрелять по ногам мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь американскую границу со стороны Мексики. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

Как указывают журналисты, Трамп на одной из встреч выдвинул идею открывать огонь по ногам нелегальных мигрантов в момент пересечения границы. Советники американского президента отвергли данную инициативу как противоречащую законодательству.

Источники издания добавляют, что в частных беседах глава государства предлагал и более необычные меры в отношении мигрантов. Президент США поинтересовался у своих помощников, возможно ли вырыть на границе ров и запустить туда аллигаторов. Глава Белого дома также предложил подвести к строящейся на границе с Мексикой стене электричество и снабдить ее колючей проволокой.