На Украине рассказали о приказе ликвидировать Надежду Савченко

Командование одного из украинских спецполков получило приказ о ликвидации экс-депутата Верховной рады, а ныне телеведущей Надежды Савченко.

Киев планировал сделать из нее "дважды героя", рассказал в эфире телеканала ZIK бывший руководитель украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан.

"Я контактировал и продолжаю контактировать со многими офицерами. Мне перезвонили и сказали, что командир одного из полков ВСУ получил команду на ликвидацию Надежды Савченко… Я принял к сведению, передал Надежде", — сообщил Рубан.

По его словам, сама Савченко ему рассказала, что тоже располагает информацией о подготовке покушения. Еще с того времени, когда она была депутатом Верховной Рады, экс-летчица знала, что на нее охотятся свои же.

"По информации, которая у меня есть, была команда сделать Надежду Савченко посмертно дважды героем. В отношении меня также поступала команда о ликвидации. И тоже с присвоением звания героя. Нас обоих должны быть убить по пути из колонии. Мы разминулись с ликвидаторами буквально на 15 минут", — рассказывает Рубан.

Владимир Рубан был задержан сотрудниками СБУ в 2018 году при пересечении линии соприкосновения в Донбассе. Он занимался обменом пленными. В его автомобиле обнаружили оружие и предъявили обвинение в подготовке теракта в Киеве. На свободу он вышел в апреле 2019 года.

Читайте также: Надежда Савченко теперь будет телеведущей

Савченко: армейские склады взрывали по личному приказу Порошенко

Фото: twitter. com