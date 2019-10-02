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Захарова выразила Украине "почтение с кисточкой" за "Балтик плюс"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала создание в Парламентской ассамблее Совета Европы группы "Балтик плюс", целью которой объявлено противодействие России.

Инициатором объединения стала глава украинской делегации Елизавета Ясько. Войдут в "Балтик плюс" Украина, Литва, Латвия, Эстония и Грузия.

Одной из главных задач группа назвала "продолжение политики непризнания аннексии Крыма", чем и вызвала весьма ироничную реакцию со стороны Захаровой.

"Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику — политику непризнания аннексии Крыма! Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать ее невозможно", — написала представитель МИДа в Facebook.

При этом дипломат выразила Ясько отдельное "почтение с кисточкой и пальцем" за такую идею.

Напомним, что Россия была восстановлена в ПАСЕ в июне этого года после почти пятилетнего отсутствия делегации, лишенной прав в 2014 году из-за воссоединения Крыма с РФ.

30 сентября в Страсбурге началась осенняя сессия ПАСЕ. Украинская делегация отказалась в ней участвовать.

Фото: Facebook

Темы мид пасе украина балтик плюс мария захарова елизавета ясько
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