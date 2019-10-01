Северная Корея запустила ракеты в сторону Японии

В среду, 2 октября, Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря.

Одна из них упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Северная Корея сегодня утром осуществила запуск двух баллистических ракет. Одна из них упала в Японское море в пределах нашей эксклюзивной экономической зоны в районе префектуры Симанэ. На данный момент никаких сообщений об ущербе рыболовецким судам не поступало. Мы продолжаем собирать информацию", - приводит его слова телеканал NHK.

По данным агентства Yonhap, которое ссылается на информацию Комитета начальников штабов Республики Корея, запуск был осуществлен из района порта Вонсан.

Более подробной информации пока не поступало. Напомним только, что с июля текущего года Корейская Народно-Демократическая Республика регулярно осуществляет запуски баллистических ракет малой дальности.

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