Бывшего министра юстиции Венгрии евродепутаты обвинили в связях с РФ

Экс-министр юстиции Венгрии Ласло Трочани претендовал на пост еврокомиссара по вопросам расширения и политике соседства, однако его кандидатуру отклонили. Издание "Politico" со ссылкой на источник в Европарламенте сообщило, что кандидатура Трочани была отклонена из-за предполагаемой связи с Россией.

В ЕП "особенно обеспокоились" ролью экс-главы венгерского минюста в деле об экстрадиции российских подозреваемых в Российскую Федерацию, где они предположительно были отпущены на свободу. Глава Европарламента Давид Сассоли направил письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором назвал причину отклонения кандидатуры Трочани.

По словам Сассоли, Трочани может "столкнуться с трудностями" при выполнении своих обязанностей, поскольку при просмотре его декларации "о финансовых интересах" были обнаружены некоторые интересные факты.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что "подозревать в связях с Россией" могут каждого. Например, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

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