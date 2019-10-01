Неизвестный напал на детей в Финляндии. Один человек погиб

В городе Куопио на юге Финляндии неизвестный мужчина ворвался в торговый центр Hermann, где расположен колледж и напал на детей, применив холодное оружие. Свидетельства очевидцев и СМИ расходятся, некоторые утверждают, что нападавший был с мечом, другие говорят, что злоумышленник был вооружен ножом.

Власти города и полицейские пока не делали никаких официальных заявлений. Известно только об одном погибшем и девяти раненных, которые поступили в местную больницу. Сообщение о нападении на колледж поступило в полицию примерно в 12:30 по местному времени (совпадает с Московским).

По информации местной прессы, здание торгового центра, в котором расположен колледж, оцеплено. Там работают полицейские.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о полковнике ФСБ, который скончался после нападения на него в центре Москвы. Погибший сотрудник получил ранение аорты, задетыми оказались крупные сосуды. В больницу его доставили в критическом состоянии. Шансов выжить у пострадавшего практически не было, он умер не приходя в сознание.

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