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Источник Правда.Ру

В ДНР и ЛНР впервые началась перепись населения

Мир » Бывший СССР » Украина print

Первая в истории самопровозглашенных республик перепись населения стартовала в ДНР и ЛНР. Соответствующие постановления были приняты правительствами непризнанных государств. В Донецкой народной республики будет проведен поквартирный обход населения с 1 по 14 октября.

Также будут работать и стационарные пункты, в которых каждый желающий сможет принять участие в переписи. Всего планируется обеспечить работу 538 стационарных пунктов, из них 153 в Донецке. Аналогичные мероприятия проходят и в Луганской народной республике.

Последний раз перепись населения в Донбассе проходила в 2001 году в рамках Всеукраинской переписи населения. Ожидается, что очередная перепись населения на Украине пройдет в 2020 году.

Главное управление статистики ДНР располагает информацией, что в республике проживает 2,274 миллиона человек. Из них почти миллион проживает в Донецке. В ЛНР примерно подсчитали, что численность населения республики составляет 1,447 миллионов человек.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о последней пресс-конференции главы ДНР Дениса Пушилина, которая прошла в Москве. По его словам, главная цель Донецкой народной республики - стать федеративным округом России.

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Темы лнр днр донбасс перепись населения
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В ДНР и ЛНР впервые началась перепись населения
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