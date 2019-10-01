Адвокат Порошенко пояснил, почему он не пришел на допрос с полиграфом

Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань сообщил, почему его подопечный не явился на допрос, где должен был задействован полиграф.

По его словам, Петру Порошенко не приходило никаких повесток для участия в этом мероприятии. Головань сделал вывод, что сообщения о проверке его подзащитного на полиграфе - это "пропагандистское шоу".

Также Головань обвинил Москву в "управлении марионетками". Адвокат назвал таковыми юриста Андрея Портнова, а также главу Государственного бюро расследований Украины Романа Трубу.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как сам Петр Порошенко требовал провести допрос на детекторе лжи в прямом эфире. Бывший глава государства добавил, что не верит в объективность следствия по делу об уклонении от уплаты налогов при купле-продаже телеканала "Прямой".

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