Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань сообщил, почему его подопечный не явился на допрос, где должен был задействован полиграф.
По его словам, Петру Порошенко не приходило никаких повесток для участия в этом мероприятии. Головань сделал вывод, что сообщения о проверке его подзащитного на полиграфе - это "пропагандистское шоу".
Также Головань обвинил Москву в "управлении марионетками". Адвокат назвал таковыми юриста Андрея Портнова, а также главу Государственного бюро расследований Украины Романа Трубу.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как сам Петр Порошенко требовал провести допрос на детекторе лжи в прямом эфире. Бывший глава государства добавил, что не верит в объективность следствия по делу об уклонении от уплаты налогов при купле-продаже телеканала "Прямой".
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