МИД Белоруссии обозначил препятствие для интеграции с РФ

Министр иностранных дел Белоруссии Александр Макей сообщил о препятствии, которое не дает начать эффективный процесс интеграции с Россией. По его словам, стороны еще не пришли к договоренностям относительно налогового маневра и цен на газ и нефть. Макей считает, что у сторон еще есть время до декабря текущего года, чтобы уладить вопросы.

Белорусский Минфин подсчитал, что из-за налогового маневра, который проходил в России, Белоруссия может потерять около 10 миллиардов долларов.

"Мы заинтересованы в том, чтобы решить все эти вопиющие вопросы, лежащие на поверхности. Если нам не удастся прийти к общему решению, то подписание программы дальнейшего взаимодействия будет очень трудным, поскольку мы не сможем понять логику наших партнеров", - пояснил глава МИД Белоруссии.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение эксперта Дмитрия Болкунца, который утверждал, что белорусская сторона будет саботировать процесс интеграции с Россией.

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