Кубинского министра не пустили на международный форум в США

США не выдали въездную визу министру здравоохранения Кубы Хосе Анхелю Порталю Миранде, который должен был принять участие во встрече Панамериканской организации здравоохранения в Вашингтоне.

"Правительство Соединенных Штатов в очередной раз произвольно и необоснованно нарушает свои обязательства в качестве страны, принимающей международную организацию", - отмечает посольство Кубы.

Ранее Вашингтон потребовал выслать из страны двух членов делегации Кубы в ООН за попытку "проведения операций влияния", наносящих ущерб национальной безопасности США. Также государственный департамент сообщил о введении визовых ограничений против чиновников Кубы, которых американцы подозревают в эксплуатации врачей.