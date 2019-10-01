Индия посоветовала США не указывать "правильных" поставщиков оружия

США не должны указывать Индии, у кого закупать или не закупать военную технику. Это касается и вопроса приобретения у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Такое заявление в ходе визита в Вашингтон сделал министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар.

"Мы бы не хотели, чтобы какое-то государство говорило нам, что покупать или не покупать у России; как и чтобы какое-то государство указывало нам, покупать или не покупать у Америки", - сказал он. "Это наша свобода выбора, и мы думаем, что в интересах всех это признать", - сказал он.

Министр подчеркнул, подбор поставщиков военной техники - это абсолютно суверенное право каждого государства. При этом он признал, что Индия обсуждает с США "опасения Вашингтона" по поводу приобретения российских комплексов.

Напомним, контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" стоимостью 5,43 миллиарда долларов был подписан во время визита президента Владимира Путина в Индию в 2018 году.