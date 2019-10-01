Штаб ВМС Швеции перенесли на подземную базу из-за "российской угрозы"

Штаб-квартиру военно-морских сил Швеции перенесли на подземную базу на острове Мускё, построенную в годы "холодной войны". Такое решение было принято в качестве оборонительного шага против "усиливающейся военной мощи" России.

Как уточняет издание The Guardian, база предназначалась для безопасного базирования подводных лодок и небольших кораблей в условиях войны с применением ядерного оружия. Сейчас она частично используется как гражданская верфь и вспомогательная стоянка флота.

"Вооруженным силам нужно адаптировать свои операции к вызовам, которые бросает ухудшающаяся внешняя среда", - отметила в беседе в журналистами представитель ВМС.

По мнению старшего аналитика Шведского института оборонных исследований Никласа Грэндзолма, решение о переносе штаб-квартиры связано с тем, что только подземная база достаточно защищена на случай, если Россия применит мощное оружие.