Глава МИД Белоруссии не видит смысла в размещении военной базы РФ

Размещение российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии не несет в себе "ни практического, ни политического, ни военного смысла". Такое мнение высказал министр иностранных дел республики Владимир Макей.

По его словам, российские базы теряют свою актуальность из-за развития современных военных технологий. Размещение таких объектов не поможет в деле укрепления международной стабильности и безопасности, считает министр. Он заверил, что решение Минска не размещать российскую базу не связано с "влиянием каких-то внешних сил", речь идет лишь о национальных интересах.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров посчитал "неприятным эпизодом" отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу. При этом Минск подчеркивает союзнический характер взаимодействия с Москвой, заверил российский министр.