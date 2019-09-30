«Мисс Украина-2019» отказалась давать интервью на украинском языке

Обладательница титула «Мисс Украина-2019» Маргарита Паша во время съемок для программы «Светская жизнь» отказалась общаться на украинском языке, сообщает портал 24tv.ua.

Позже она объяснила своим подписчикам в соцсети, что имеет право говорить на том языке, на каком считает нужным.

Девушка опубликовала на своей странице в сети большое сообщение с философскими размышлениями, где в конце отметила, что хочет излагать свои мысли в блоге на русском языке, а кому не нравится - может от нее отписаться.

«У нас нет возможности пережить свою жизнь еще раз, но какой она будет - зависит только от нас! Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке?» - написала Маргарита Паша в своем Instagram.

Читатели модели по-разному отреагировали на ее позицию: кто-то жестко осудил, а кто-то - наоборот поддержал ее выбор. Нашлись и такие, кто высказал уверенность, что она не заслуживает титула «Мисс Украина».

Вскоре Маргарита Паша опубликовала пост с признаниями в любви к Украине. Она написала, что ценит родную страну за «многонациональность и поликультурность». А свой отказ в интервью на украинском языке она объяснила переутомлением и неважным самочувствием.

Читайте также: Украинский шоумен Орест Лютый пожаловался на "русификацию" Львова

Евгений Головко: у Украины есть армия, флот и флаг, а значит, и язык

Фото: Instagram.Com/Margoritapasha/