Эстония обещает привлечь внимание ПАСЕ к "последствиям политики России"

Главная цель делегации Эстонии в осенней сессии ПАСЕ — привлечь внимание государств-членов к проблемам в организации, якобы связанным с Россией.

Об этом сообщает пресс-служба прибалтийской республики.

На публикацию обращает внимание агентство новостей RuBaltic. Ru.

Делегация Эстонии будет следить за развитием ситуации и стараться привлечь внимание других государств-членов к "последствиям политической деятельности России", пообещала глава эстонской делегации Мария Юферева-Скуратовски.

Напомним, что осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит в Страсбурге, Франция, с 30 сентября по 4 октября. Бойкот осенней сессии ПАСЕ ранее объявили делегации Украины и Литвы.

Причиной бойкота Киева и Вильнюса и недовольства Таллина является восстановление Российской Федерацией членства в ПАСЕ в июне текущего года.