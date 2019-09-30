Треть государственного бюджета Украины в следующем году будет направлена выплату госдолга постсоветской республики.
Об этом заявил премьер-министр Украины Александр Гончарук, сообщает ТАСС.
"Следующие пару лет нас ждут непростые годы. Нам придется отдавать рекордные долги", — заявил Гончарук.
Премьер-министр постсоветской республики пообещал, что Киев будет предпринимать шаги для сокращения госдолга страны.
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