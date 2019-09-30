Треть бюджета Украины в следующем году пойдет на выплату госдолга

Треть государственного бюджета Украины в следующем году будет направлена выплату госдолга постсоветской республики.

Об этом заявил премьер-министр Украины Александр Гончарук, сообщает ТАСС.

"Следующие пару лет нас ждут непростые годы. Нам придется отдавать рекордные долги", — заявил Гончарук.

Премьер-министр постсоветской республики пообещал, что Киев будет предпринимать шаги для сокращения госдолга страны.