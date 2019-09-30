Закрытое небо над Россией обернулось убытками для авиакомпаний Украины

Руководитель компании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне заявил, что в настоящее время перевозчик теряет значительную часть прибыли из-за невозможности полетов над территорией России.

По его словам, раньше компания могла летать "на 360 градусов" от аэропорта Борисполь. Однако затем наступил "самый трудный период в жизни Украины". Сейчас самолеты не летают над территорией России из-за политических решений украинского правительства.

"Это приводит к дополнительным затратам на топливо из-за облета Крыма, частей Донецкой и Луганской областей, а также России. Кроме того, это невыгодные для пассажиров условия выбора - не каждый пассажир готов лететь на час или полтора дольше, чем с другой авиакомпанией на аналогичном маршруте", - рассказал Дыхне.

Он добавил, что нынешние маршруты, во время которых приходится совершать облет "закрытых территорий", убыточны и дотируются с других направлений.

Напомним, прямое сообщение между Украиной и Россией было прекращено в октябре 2015 года. Киев также запретил российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство для транзитных полетов. Власти страны объяснили эту меру необходимостью обеспечить национальную безопасность в ответ на "агрессивные действия" Москвы.

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