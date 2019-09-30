Власти Украины обяжут солдат учить иностранный язык и доктрины НАТО

Украина планирует в ближайшие пять лет нарастить число подразделений вооруженных сил, способных к выполнению общих задач с подразделениями стран-партнеров НАТО.

Об этом говорится в проекте программы действий кабинета министров постсоветской республики, сообщает "Взгляд".

Также офицеров и сержантов Вооруженных сил Украины ждет программа переподготовки. Военнослужащие страны будут изучать доктрины, процедуры и стандарты Североатлантического альянса, а также работать над совершенствованием своих знаний в области иностранных языков.