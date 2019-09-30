Оборудование латышского производителя шпрот ушло российским конкурентам

После банкротства одного из крупнейших в Латвии рыбоперерабатывающих предприятий его оборудование перешло к российским конкурентам из Калининграда.

Об этом, ссылаясь на латышский телеканал TV3, сообщает новостное агентство Sputnik Латвия.

На публикацию обратило внимание RuBaltic. Ru.

Речь идет о новом современном оборудовании стоимостью более чем три миллиона евро. Специализированная дорогостоящая техника была куплена предприятием из Калининграда через аукцион.

Напомним, что Российская Федерация инициировала запрет на ввоз в страну шпрот из Прибалтики. Латвийское предприятие Sabiedrībai IMS, оборудование которого в итоге досталось российским дельцам, освоить новые рынки сбыта не сумело.