После банкротства одного из крупнейших в Латвии рыбоперерабатывающих предприятий его оборудование перешло к российским конкурентам из Калининграда.
Об этом, ссылаясь на латышский телеканал TV3, сообщает новостное агентство Sputnik Латвия.
На публикацию обратило внимание RuBaltic. Ru.
Речь идет о новом современном оборудовании стоимостью более чем три миллиона евро. Специализированная дорогостоящая техника была куплена предприятием из Калининграда через аукцион.
Напомним, что Российская Федерация инициировала запрет на ввоз в страну шпрот из Прибалтики. Латвийское предприятие Sabiedrībai IMS, оборудование которого в итоге досталось российским дельцам, освоить новые рынки сбыта не сумело.
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