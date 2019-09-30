Боевики "Аш-Шабаб" напали на авиабазу США в Сомали

Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб" совершили нападение на авиабазу Соединенных Штатов Америки на юге Сомали.

Об этом сообщают местные средства массовой информации, передают "РИА Новости".

Как пишет Goobjoog News, речь идет об авиабазе под названием Баледогле в Нижней Шабелле.

Согласно предоставленной информации, террористы въехали в лагерь на грузовиках, груженных взрывчаткой. Военнослужащим США, сообщают СМИ, в результате перестрелки удалось отбить нападение боевиков.

Примерно в это же время была произведена еще одна атака — в столице Сомали Могадишо произошел взрыв. Целью боевиков был конвой солдат Италии.

Напомним, что базирующаяся в Сомали радикальная исламистская группировки "Аш-Шабаб" имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Сомалийские боевики ведут вооруженную борьбу против властей страны и препятствуют гуманитарной деятельности ООН.

Соединенные Штаты Америки регулярно наносят удары по позициям "Аш-Шабаб" в Сомали.

* - запрещенная на территории Российской Федерации экстремистская организация.