Украина намерена достичь критериев ЕС и НАТО в ближайшие пять лет

Правительство Украины ставит целью достижение в течение пяти лет необходимых критериев для членства страны в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе.

Об этом говорится в проекте программы действий кабинета министров постсоветской республики, сообщают "РИА Новости".

Согласно документу, за последующие пять лет Украине необходимо "максимально приблизиться" по всем экономическим критериям, которым должны соответствовать страны-кандидаты на членство в Евросоюз и присоединиться "к общему экономическому, энергетическому, цифровому, правовому и культурному пространству ЕС".

В рамках интеграции НАТО же постсоветской республике в ближайшие годы следует "максимально внедрить" стандарты и процедуры Североатлантического альянса в украинском секторе безопасности и обороны, значится в программе действий кабинета министров Украины.