В Великобритании заявили о "состоянии войны" из-за кибератак Китая и РФ

Великобритания находится "в состоянии войны" каждый день из-за постоянных кибератак из России и Китая. Такое заявление сделал начальник британского Штаба обороны, генерал Николас Картер.

"Я чувствую, что сейчас нахожусь в состоянии войны, но это не та война, как мы ее определили в прошлом. И это потому, что конкуренция великих держав и борьба идей с негосударственными субъектами угрожают нам ежедневно", - сказал он в интервью газете Daily Telegraph.

По словам генерала, неправильная "интерпретация" Россией и Китаем своих международных обязательств угрожает этическим и правовым основаниям, которые являются базисными для правил вооруженного конфликта.

Он добавил, что в центре будущих войн будет находиться информация. "По-прежнему будет происходить взаимодействие между людьми - война имеет в основном политическую функцию. Однако она будет куда более сложной и будет включать новые области - космос и киберпространство", - подчеркнул военный.

Читайте также: Халк против "щуплого подростка": в Британии испугались кибервойны с Россией