Посольство России опровергло новость о появлении спецназа в Норвегии

Посольство России в Норвегии посчитало "грубой провокацией" публикацию местного издания о появлении на территории королевства российского спецназа.

"Информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком. Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России", - указали российское дипломаты.

В посольстве добавили, что такая новость направлена на оправдание выделения норвежским военным дополнительных средств на борьбу с "российской угрозой". Дипломаты указали на то, что публикация появилась в преддверии запланированного на октябрь представления оборонного бюджета Норвегии.

Раннее издание Aldrimer со ссылкой на свои источники в разведке Норвегии и НАТО заявили об "обнаружении" российского спецназа на островах архипелага Шпицберген, а также и на материковой части Норвегии. Военные разведывали местность и важные объекты инфраструктуры, написали журналисты. Засечь присутствие спецназовцев помогли снимки, сделанные с американских самолетов-разведчиков.

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