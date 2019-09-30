В США на дне озера нашли затонувший сто лет назад "корабль-призрак"

На озере Верхнее в Миннесоте, Соединенные Штаты Америки, обнаружено судно Hudson, затонувшее в далеком 1901 году.

Местные жители прозвали его "кораблем призраком", сообщает издание MRP News.

На публикацию обратили внимание "РИА-Новости".

Как сообщают исследователи, построенное в 1888 году и пролежавшее на глубине больше сотни лет судно осталось практически не поврежденным.

Hudson вышел из порта Дулут 15 сентября 1901 года, попал в сильный шторм и исчез, сообщает MRP News. Через пять дней рыбаки обнаружили тела нескольких членов экипажа, но точное место крушения судьба остальных моряков оставались неизвестными, пишут авторы материала.

В последующие десятилетия суеверные местные жители утверждали, что судно все еще ходит по озеру как "корабль-призрак".