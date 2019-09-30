На озере Верхнее в Миннесоте, Соединенные Штаты Америки, обнаружено судно Hudson, затонувшее в далеком 1901 году.
Местные жители прозвали его "кораблем призраком", сообщает издание MRP News.
На публикацию обратили внимание "РИА-Новости".
Как сообщают исследователи, построенное в 1888 году и пролежавшее на глубине больше сотни лет судно осталось практически не поврежденным.
Hudson вышел из порта Дулут 15 сентября 1901 года, попал в сильный шторм и исчез, сообщает MRP News. Через пять дней рыбаки обнаружили тела нескольких членов экипажа, но точное место крушения судьба остальных моряков оставались неизвестными, пишут авторы материала.
В последующие десятилетия суеверные местные жители утверждали, что судно все еще ходит по озеру как "корабль-призрак".
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