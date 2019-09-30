Норвежское издание "обнаружило" в стране российский спецназ

На территории архипелага Шпицберген, а также на материковой части Норвегии были обнаружены бойцы российского спецназа. Об этом сообщает издание AldriMer, специализирующееся на проблемах безопасности Скандинавии.

Ссылаясь на собственные источники в разведывательных службах Норвегии журналисты указывают, что российские спецназовцы изучали местность и стратегические объекты инфраструктуры. Подтверждающие появление российских военных на территории Норвегии фотографии предоставили американцы, проводившие в этом районе съемку с разведывательных самолетов.

Издание связывает появление спецназовцев с военными учениями России в Баренцевом море, в рамках которых Северный флот приблизился к Шпицбергену. На материковой части Норвегии российские военные действуют под видом штатских, указывают в материале.

Учения Северного флота начались в середине сентября. 22 сентября в районе Земли Франца-Иосифа были проведены стрельбы с участием противолодочного корабля "Вице-адмирал Кузнецов" и двух десантных кораблей.

"Скорее всего, журналистам утекла легенда учений норвегов. У них легенда вторжения такая: враг входит, военные партизанят, используя сложный рельеф. А спецназ врага локализуют, загоняют и уничтожают. Главное, что у них бравая норвежская пехота всегда побеждает неумелых диверсантов. А предположить что что-то пойдет не так (в образовательных целях) они не могут. А нарисовать победу на учениях и мы можем", - отреагировали пользователи социальных сетей.

В апреле рыбаки из норвежской провинции Финнмарк обнаружили в океане белуху с прикрепленной к ней камерой GoPro и обвесом с надписью "Оборудование Санкт-Петербурга". Ученые из Норвегии предположили, что кит мог "работать" на Военно-морской флот России.

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