В Британии заявили о состоянии "постоянной войны" с Россией и Китаем

Великобритания находится в состоянии постоянной войны в связи с кибератаками со стороны Российской Федерации и других государств.

Об этом заявил глава штаба обороны Британии генерал Николас Картер, сообщает британское издание The Daily Telegraph.

На публикацию обратил внимание ТАСС.

По словам британского генерала, основная угроза для Соединенного Королевства исходит не только от Российской Федерации, но и от Китайской народной республики. Николас Картер пообещал, что Британия не оставит действия России и Поднебесной без ответа.