Отец Ассанжа сообщил, что сына мучают в тюрьме

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что его сына мучают в британской тюрьме "Белмарш", где он ожидает слушаний по вопросу его экстрадиции в США, сообщает газета Independent.

"Я видел Джулиана в августе, он был слабоват, и его терзало беспокойство. Он сильно потерял вес. Его мучат всеми возможными способами, — приводит издание слова Джона Шиптона.

Он добавил, что сын страдает как морально, так и физически.

Напомним, Джулиан Ассанж, основатель сайта WikiLeaks, был обвинен в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Он скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США, где он разыскивается по 18 обвинениям, в том числе в нарушении закона о шпионаже. В случае выдачи США Джулиану Ассанжу грозит многолетний тюремный срок. Ожидается, что британский суд рассмотрит дело о его экстрадиции в США в начале 2020 года.

Пока же суд в Лондоне признал Ассанжа виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

Джулиан Ассанж получил известность в связи с публикациями о военных операциях США в Афганистане и Ираке. В материалах содержится информация о гибели мирных граждан. Также Ассанж опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

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