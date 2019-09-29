В Совбезе России рассказали о диалоге с США по Арктике

Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов рассказал, что Российская Федерация ведет конструктивный диалог с США по освоению Арктики. По его словам, тема переговоров Соединенных Штатов и России по освоению Арктики не слишком хорошо освещена СМИ, однако стороны ведут конструктивный и продуктивный диалог.

Аверьянов утверждает, что взаимодействие стран по Арктике завязано на взаимодействии советов безопасности. Сейчас, по словам Аверьянова, страны ведут переговоры по созданию нормативной базы для безопасности судоходства, научного сотрудничества и рыболовства.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что американский журнал American Interest опубликовал большую статью, в которой рассказал об американской принадлежности Арктики. Пентагон озабочен тем, что Российская Федерация создает в Арктике транспортную логистическую монополию для доставки сжиженного природного газа в Европу и Азию. Опасения в Минобороны США возникают якобы из-за того, что вдоль российских маршрутов наращивается военное присутствие. По мнению издания, Китай является ближайшим союзником России в арктическом регионе и также наращивает военное присутствие.

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