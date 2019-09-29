Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В США хотят узнать, о чем Трамп говорил с Путиным

Мир print

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что сенаторы хотят ознакомиться с стенограммами бесед Дональда Трампа и Владимира Путина.

По мнению Шиффа, американский лидер мог раскрыть конфиденциальную информацию во время переговоров с главами других государств. Демократическая партия предполагает, что Трамп мог намеренно передать Путину ценную информацию в обмен на поддержку на выборах президента 2016 года.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Майк Помпео опроверг возможность публикации стенограммы телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Однако позже содержание беседы все-таки предали огласке. Демократы заподозрили Трампа в том, что во время беседы он пытался повлиять на Зеленского, чтобы тот содействовал расследованию возможных коррупционных связей Хантера Байдена - сына Джо Байдена, участника текущей предвыборной гонки от демократической партии.

Читайте также:

Зеленский не рассчитывал на публикацию своего разговора с Трампом

Темы сша конгресс адам шифф переговоры стенограмма дональд трамп владимир путин владимир зеленский
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Шоколадное молоко для детей после тренировки - хороший выбор или нет?
Акушерство и гинекология
Кому показана оофорэктомия, или удаление яичников
Недвижимость
Когда выгоднее покупать жилье?
Новости Все >
В Совбезе России рассказали о диалоге с США по Арктике
В США хотят узнать, о чем Трамп говорил с Путиным
Захарова заявила, что с США опасно вести переговоры
Киев опроверг сообщения СМИ о возобновлении перевозок в Крым
В московском парке неизвестный изнасиловал немецкую чиновницу
Цифровая перепись населения впервые пройдет в России в 2020 году
Джонсон может стать фигурантом уголовного дела из-за американки
Исследователи обнаружили опасность умных устройств
На Украине подсчитали объем средств для восстановления Донбасса
Джонсон принес извинения Елизавете II за приостановку работы парламента
Последние материалы
В США хотят узнать, о чем Трамп говорил с Путиным
Кому показана оофорэктомия, или удаление яичников
Когда выгоднее покупать жилье?
Захарова заявила, что с США опасно вести переговоры
Audi: модели машин из прошлого
Киев опроверг сообщения СМИ о возобновлении перевозок в Крым
В московском парке неизвестный изнасиловал немецкую чиновницу
Японский бобтейл: описание породы, характер
Советы для людей, собирающихся в отпуск
Цифровая перепись населения впервые пройдет в России в 2020 году
Популярное
Здоровье и профилактика
В России почти 90% пациентов неправильно лечат гипертонию

По словам специалистов, из-за этого нагрузка на сердце только увеличивается.

В России почти 90% пациентов неправильно лечат гипертонию
Эксперт: Минск не простит смех Зеленского над шуткой об усах Лукашенко
Бывший СССР
Эксперт: Минск не простит смех Зеленского над шуткой об усах Лукашенко
Экономика
"Аэрофлот" ушел в крутое пике
Волейбол. Новости
Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира
Соломон Соловьев Рожденные 29 сентября. Гороскоп Соломон Соловьев Василий Амирджанов Праздники приговорили к регуляторной гильотине Василий Амирджанов Константин Кузнецов Профессор Каплан: "Нейроинтерфейса у Илона Маска пока еще нет" Константин Кузнецов
Комментарии
СИЗО-8 Сергиева Посада: череда беззакония и беспредела
Песков рассказал, как Владимир Путин проводит выходные
Джонсон может стать фигурантом уголовного дела из-за американки
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калининграду, а ответит превентивно
На Украине подсчитали объем средств для восстановления Донбасса
В московском парке неизвестный изнасиловал немецкую чиновницу
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калининграду, а ответит превентивно
Рогозин: космодрому "Восточный" могут присвоить имя Владимира Путина
В США хотят узнать, о чем Трамп говорил с Путиным
На Украине подсчитали объем средств для восстановления Донбасса
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калининграду, а ответит превентивно
В минздраве отметили необходимость запрета курения на балконах
Геополитик: патриотов загоняют в оппозицию
Эксперт: Минск не простит смех Зеленского над шуткой об усах Лукашенко
C 1 октября в России запрещается курить на балконах
C 1 октября в России запрещается курить на балконах
Эксперт: Минск не простит смех Зеленского над шуткой об усах Лукашенко
Народный артист России ранил ножом врача "скорой помощи"
На Украине подсчитали объем средств для восстановления Донбасса
Американский журналист призвал NASA не пускать Россию на Луну
Геополитик: патриотов загоняют в оппозицию
История и современность
Выбор Елизаветы II: почему он пал на самого бедного принца во всей Европе
Выбор Елизаветы II: почему он пал на самого бедного принца во всей Европе
Мифический город Тенеа: существовал ли он на самом деле?
Мифический город Тенеа: существовал ли он на самом деле?
Представители армии Белоруссии приедут на учения НАТО в Латвии
Представители армии Белоруссии приедут на учения НАТО в Латвии
США выразили согласие на продажу Польше 32 истребителей F-35
США выразили согласие на продажу Польше 32 истребителей F-35
Комплекс "Бастион" впервые выполнил пуск крылатой ракеты "Оникс"
Комплекс "Бастион" впервые выполнил пуск крылатой ракеты "Оникс"
Япония призналась в слежке за армией России на Дальнем Востоке
Япония призналась в слежке за армией России на Дальнем Востоке
Почему Бернард Шоу пугал Запад русским Белым Медведем
Почему Бернард Шоу пугал Запад русским Белым Медведем
Татьяна Харлова: как любовь Емельяна Пугачева обернулась трагедией
Татьяна Харлова: как любовь Емельяна Пугачева обернулась трагедией
Россия собрала "море золота" на случай ЧП
Россия собрала "море золота" на случай ЧП
Разрушенный энергоблок Чернобыля сняли изнутри
Разрушенный энергоблок Чернобыля сняли изнутри
Фотогалереи
Красиво ездить не запретишь 8 Фото Красиво ездить не запретишь
Золотой век Голливуда. Богини прошлого 10 Фото Золотой век Голливуда. Богини прошлого
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Смертельные деликатесы. Приятного аппетита! 6 Фото Смертельные деликатесы. Приятного аппетита!
Сказочные враги русских героев 7 Фото Сказочные враги русских героев
Домашнее
После 60 лет женщины в два раза чаще страдают болезнью Альцгеймера, чем мужчины
Известные люди, которым почти не нужен сон
Главные заблуждения о появлении аллергии у детей
Четыре продукта, которые нужно включить в рацион при повышенном холестерине
Способы избавиться от бессонницы и восстановить режим
Женщинам особенно полезны лук и чеснок: риск рака молочной железы снижается на 67%
Громкий храп говорит об обструктивном апноэ сна
Инфекция мочевыводящих путей у ребенка: как выявить и не запустить
Лихорадка чикунгунья и ее возможные осложнения
Лихорадка чикунгунья и ее возможные осложнения
Как женщине ухаживать за собой в послеродовый период
Как женщине ухаживать за собой в послеродовый период
Как женщине пережить развод
Как женщине пережить развод
Актуальная обувь на долгие годы
Актуальная обувь на долгие годы
Популярные бьюти-лайфхаки, которым лучше не доверять
Популярные бьюти-лайфхаки, которым лучше не доверять
Каким должен быть макияж для собеседования
Каким должен быть макияж для собеседования
Больной актрисе Анастасии Заворотнюк дали новый шанс
Больной актрисе Анастасии Заворотнюк дали новый шанс
55-летняя Ветлицкая поразила поклонников стройной фигурой и молодостью
55-летняя Ветлицкая поразила поклонников стройной фигурой и молодостью
Коралловый в вашем интерьере (часть 2)
Коралловый в вашем интерьере (часть 2)
Как украсить камнем ванную комнату
Как украсить камнем ванную комнату
Забавные фото
Загадки пещерных городов 9 Фото Загадки пещерных городов
Загадки пещерных городов 9 Фото Загадки пещерных городов
Храм Святого Семейства - долгострой по-каталонски 9 Фото Храм Святого Семейства - долгострой по-каталонски
Храм Святого Семейства - долгострой по-каталонски 9 Фото Храм Святого Семейства - долгострой по-каталонски
Российское Заполярье глазами художника 9 Фото Российское Заполярье глазами художника
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ