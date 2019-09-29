Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что сенаторы хотят ознакомиться с стенограммами бесед Дональда Трампа и Владимира Путина.
По мнению Шиффа, американский лидер мог раскрыть конфиденциальную информацию во время переговоров с главами других государств. Демократическая партия предполагает, что Трамп мог намеренно передать Путину ценную информацию в обмен на поддержку на выборах президента 2016 года.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Майк Помпео опроверг возможность публикации стенограммы телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Однако позже содержание беседы все-таки предали огласке. Демократы заподозрили Трампа в том, что во время беседы он пытался повлиять на Зеленского, чтобы тот содействовал расследованию возможных коррупционных связей Хантера Байдена - сына Джо Байдена, участника текущей предвыборной гонки от демократической партии.
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По словам специалистов, из-за этого нагрузка на сердце только увеличивается.