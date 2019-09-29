Захарова заявила, что с США опасно вести переговоры

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал вокруг публикации записи телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. По ее мнению, инцидент показывает, что с США опасно вести переговоры.

"Сейчас ситуация изменилась. После скандала прошло всего три дня, а уже все понимают, что звонить в Вашингтон и о чем-то договариваться может быть опасно", - пояснила Захарова.

По мнению Захаровой, публикация стенограммы телефонного разговора Зеленского и Трампа изменила "форму отношений между государствами".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Конгресс США начал процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Его обвиняют в давлении на Владимира Зеленского. Вскоре после этого была опубликована стенограмма их переговоров.

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