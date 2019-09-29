Киев опроверг сообщения СМИ о возобновлении перевозок в Крым

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий опроверг сообщения СМИ о том, что Киев намерен восстановить пассажирские перевозки в Крым. По его словам, власти хотят обеспечить пассажиров нормальными условиями, поэтому пустят маршруты по территории Украины от строящихся контрольно-пропускных пунктов "Чонгар" и "Каланчак".

Ранее Криклий давал интервью украинской радиостанции, в котором упомянул о новых маршрутах. Однако некоторые российские СМИ неправильно интепретировали информацию, заявив, что Киев намерен возобновить пассажирские перевозки в Крым. Криклий пытался сказать, что Украина работает над тем, чтобы после пересечения КПП пассажир мог сесть в автобус легального украинского перевозчика.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что между Россией и Украиной прекращаются автобусные и ж/д сообщения. Эксперты также отмечают, что при запрете "официального" транспорта на арену выйдет нелегальный. Он будет прибыльным - минимум 4 миллиарда гривен. Контроля над этим рынком у власти не будет. Возможно, именно ради этого и затевается реформа. Маршруточники уже сейчас платят контролерам по 1 000 грн. с машины в сутки, чтобы их "не видели".

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