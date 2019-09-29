Джонсон может стать фигурантом уголовного дела из-за американки

Нынешнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уличили в связи с американской предпринимательницей Дженнифер Акури. Как утверждает издание Financial Times, Джонсон выдал Акури гранты на развитие предпринимательской деятельности на сумму более 150 тысяч долларов, когда занимал пост мэра Лондона.

Премьер-министру может грозить уголовное дело, если следователи докажут факт сговора. Более того, некоторые источники утверждают, что это может стать причиной для объявления импичмента. Сам Джонсон отрицает связь с Акури и собирается выступить перед Лондонской ассамблеей, чтобы оправдаться.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что отношения Елизаветы II и Бориса Джонсона оказались подорваны из-за инцидента с приостановкой работы парламента. Примечательно, что приостановку работы законодательного органа одобрила Елизавета II. Джонсон позвонил королеве сразу после того, как Верховный суд огласил вердикт.

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