Джонсон принес извинения Елизавете II за приостановку работы парламента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принес извинения королеве Елизавете II за то, что Верховный суд не одобрил его решение о приостановке работы парламента. Примечательно, что приостановку работы законодательного органа одобрила Елизавета II. Джонсон позвонил королеве сразу после того, как Верховный суд огласил вердикт. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

По информации издания, Елизавета II была обеспокоена тем, что Джонсон попросил ее пойти на такую авантюру. После решения суда отношения между Букингемским дворцом и канцелярией премьер-министра были подорваны, - считают журналисты The Sunday Times. Источник издания подтвердил, что Джонсон "как можно быстрее" связался с Елизаветой II, чтобы принести ей свои извинения. Премьер-министр отказался комментировать информацию, сославшись на то, что его контакты с монархом это его личное дело.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Борис Джонсон угрожал британскому парламенту досрочными выборами. Он заявил, что готов объявить о проведении досрочных выборов в парламент, если депутаты проголосуют за отсрочку Brexit.

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