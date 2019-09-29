NYT: Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп предпринимал усилия, чтобы найти доказательства причастности Украины к вмешательству в выборы президента 2016 года. Об этом рассказала газета The New York Times со ссылкой на ряд украинских и американских источников.

Журналисты NYT отмечают, что Трамп действовал несмотря на противоположные выводы, которые сделали американские спецслужбы и Минюст. Издание обвиняет американского лидера в проведении "теневой внешней политики" в отношении Украины. Трамп якобы отправил своего адвоката Рудольфа Джулиани на Украину, чтобы тот нашел доказательства причастности страны к вмешательству в выборы президента США.

Трамп считает, что некоторые украинские политики могли быть связаны с публикацией компрометирующей информации о главе его избирательного штаба Поле Манафорте.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как журналист The Hill обнаружил "украинский след" в выборах президента США 2016 года. По его мнению, украинские структуры пытались повлиять на результаты выборов президента США. По данным журналиста, украинцы помогли кандидату от демократов Хиллари Клинтон. В распоряжении журналиста есть письма сотрудников правоохранительных органов Украины, в которых они признаются в попытках повлиять на результаты выборов президента США.

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