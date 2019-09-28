Зурабишвили положительно оценила встречу глав МИД России и Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости возобновления диалога с Москвой. Так она прокомментировала встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и грузинского коллеги Давида Залкалиани.

По ее словам, решить проблему оккупированных территорий (так в Грузии называют Абхазию и Южную Осетию - прим. ред.) можно лишь двумя способами. "Один - война, военный путь, от которого мы отказались; второй - это диалог и дипломатия. Грузия не может не попытаться использовать этот путь и закрыться в себе", - подчеркнула президент.

Глава государства добавила, что получила положительные отзывы от США и Евросоюза после встречи Лаврова и Залкалиани. "Мы не одиноки и никогда не окажемся один на один, у нас есть поддержка наших партнеров", - заверила она.

Напомним, глава МИД России встретился с грузинским коллегой впервые за 10 лет 26 сентября. Стороны обсудили ситуацию вокруг Абхазии и Южной Осетии, которые в Тбилиси считают оккупированными территориями. Среди прочих тем поднимался и вопрос авиасообщения между двумя странами.