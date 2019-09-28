Киев обрадовался повышению кредитного рейтинга Украины

Кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте, что означает повышение доверия к стране и восстановление экономики. Так считает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте. Агентство также подтвердило краткосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне "В". Прогноз - стабильный. Это означает, что доверие иностранных партнеров к Украине укрепляется", - написал он в своем канале в Telegram.

По словам главы правительства, повышение открывает хорошие перспективы для страны, поскольку Киев будет иметь "меньше затрат на обслуживание внешних долгов и дешевые ресурсы внутри страны".

"Наше правительство продолжит реализовывать реформы, которые проводились в последние годы. Экономика восстанавливается, соотношение государственного долга к ВВП снижается", - подчеркнул премьер.