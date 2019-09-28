Порошенко встревожили сообщения об отставке Волкера

Бывший украинский президент Петр Порошенко назвал сообщения об отставке специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера "тревожной новостью".

"Тревожная новость из Вашингтона - в отставку подал Курт Волкер, специальный представитель США по Украине", - написал политик на своей странице в Facebook.

По словам экс-президента, Волкер многое сделал для Украины. "Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства с США трудно переоценить. Как трудно переоценить и его твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии. С Куртом нам всем на Украине чувствовалось увереннее", - заверил Порошенко.

Он добавил, что найти замену Волкеру будет сложно, поскольку он "установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия с украинскими властями, которые непросто будет превзойти любому преемнику".

Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы анонимного сотрудника американской разведки на беседу президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.